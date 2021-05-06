Врач назвал неявные симптомы рака трахеи и бронхов

Частый кашель, затрудненное дыхание и одышка могут быть признаками рака трахеи или бронхов. Они могут указывать как на доброкачественную опухоль, так и на злокачественную.

Полипы в легких образуются над поверхностью слизистой оболочки. Они могут достигать огромных размеров, нарушать дыхание и перерождаться в злокачественные опухоли. Об этом написал в Instagram врач-онколог и хирург Иван Карасев.

«Причина, почему обнаруженный полип нужно удалять, — есть вероятность того, что в нем будут обнаружены раковые клетки», — отметил он.

Новообразования начинают давать о себе знать, лишь когда вырастают до крупных размеров. Однако возникшие симптомы человек может спутать с бронхиальной астмой и респираторными заболеваниями, что приводит к поздней диагностике.

Насторожить должны свистящее, шумное, затрудненное дыхание, одышка, кашель частые респираторные инфекции, дыхательная недостаточность, удушье и затрудненное глотание, охриплость голоса.

Если болезнь выявить на ранних стадиях, то врачи могут удалить полипы без разрезов, во время эндоскопии.