Здоровье 26 мая 2023, 03:05 Дерматолог рассказал, чем опасен гель-лак Дерматолог Жовтан: долгое ношение гель-лака на ногтях может вызвать экзему piqsels

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Многие россиянки предпочитают наносить маникюр с гель-лаком. Однако долгое его ношение может спровоцировать экзему и дерматит, рассказала дерматолог Наталия Жовтан в интервью «Газете.ru».

Она отметила, что в составе гель-лаков присутствуют опасные для здоровья вещества. Речь идет о формальдегиде, формальдегидных смолах и консервантах.

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Также в качестве компонента гель-лаков используется запрещенный во многих странах толуол и дибутилфталат, негативно влияющий на гормональный фон. А содержащаяся в лаках камфора нередко вызывает головную боль и тошноту.

«При спиливании фрезой мельчайшие частички тем или иным образом попадают на кожу и в дыхательные пути. Постоянное использование покрытий годами или применение фальсификата чревато аллергией и экземой», — сказала Жовтан.

Она также указала, что постоянное нанесение гель-лака нарушает структуру ногтевой пластины, способствует химическому и термическому ожогу в лампе.

Ранее заведующая инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова сообщила, что во время процедуры маникюра можно заразиться хроническим вирусным гепатитом С.