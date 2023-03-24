Здоровье 24 марта 2023, 00:16 Врач Киндалова рассказала, какой болезнью можно заразиться во время маникюра Врач Киндалова предупредила о риске заразиться гепатитом C во время маникюра

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Во время процедуры маникюра можно заразиться хроническим вирусным гепатитом С. Такой информацией поделилась заведующая инфекционным отделением № 2 Клиник СамГМУ Екатерина Киндалова. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

По словам медика, гепатит не дает о себе знать на протяжении шести месяцев. Он проникает в организм с инфицированной кровью через кожу. Кроме того, существует риск заразиться через слизистые оболочки или при половом контакте.

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Выяснить наличие болезни можно уже на последних стадиях.

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