Дерматолог предупредил обладателей веснушек о риске появления меланомы

Онкодерматолог Наталия Гайдаш предупредила обладателей светлой кожи и веснушек об опасности появления меланомы из-за частого пребывания на солнце. По ее словам, такая пигментация может переходить в лентиго, сообщило радио Sputnik.

«У людей, которые склонны к веснушкам, риск ожога кожи с переходом в солнечное лентиго достаточно велик. Если человек обгорел на солнце и появились пигментные пятна, это точно уже будут не веснушки, а лентиго, то есть последствие солнечного ожога. Чем меньше пигментные пятна, тем „веснушчатее“, чем крупнее, тем меньше шанс, что это веснушки», — уточнила специалист.

Гайдаш отметила, что как правило солнечное лентиго не доставляет неудобств, и лечить его нет необходимости. При этом важно наблюдать за новой пигментацией. Например, иногда лентиго может быть лентиго-меланомой, очень жестким раком кожи. Людям со светлой кожей важно осенью посещать врача, который сделает дерматоскопическое исследование.

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