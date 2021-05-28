Дерматолог рассказал, что макияж вреден для кожи

Дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что негативно относится к декоративной косметике. Об этом сообщила НСН.

В первую очередь она отметила вред тонального крема. По ее мнению, это средство забивает поры, даже если оно некомедогенно.

«Я советую своим пациенткам убирать такой крем во время лечения кожи. Можно использовать тональник редко, например, на какие-то мероприятия. В идеале вообще не пользоваться этим», — заявила она.

Также она раскритиковала макияж в салонах красоты. По ее словам, это очень негигиенично, так как для каждого клиента не используется индивидуальная косметика, что может привести к распространению инфекций.

«Тушь и помаду они не смогут помыть. Если у кого-то есть демодекоз век, то с помощью кисточки он передается последующему посетителю салона», — объяснила Егорова.

Кроме того, она посоветовала с осторожностью относить к косметике на основе растительных ингредиентов, так как они часто вызывают воспаление.

«Как ни странно, растительные экстракты и масла натурального происхождения вызывают аллергические реакции. Например, экстракты ромашки, календулы, тысячелистника очень провоцируют кожу», — заключила врач.