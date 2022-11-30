Здоровье 30 ноября 2022, 07:25 Центру Гамалеи дали патент на вакцину от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон» Роспатент сообщил о получении Центром Гамалеи патента на вакцину от «дельты» и «омикрона» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вакцина от штаммов коронавируса «дельта» и «омикрон», разработанная Центром им. Н. Ф. Гамалеи, запатентована в России. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов в комментарии ТАСС.

«Запатентована вакцина института им. Гамалеи — вакцина от штаммов крронавируса „дельта“ и „омикрон“», — рассказал собеседник агентства.

Реклама

Ранее Центр Гамалеи анонсировал создание обновленного варианта вакцины «Спутник V», который адаптировали под штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта». Специалисты будут испытывать вакцину до конца 2022 года.

Реклама

Россия в августе 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса — «Спутник V». Ее создали в Центре имени Гамалеи, позже появились другие разновидности препарата: интраназальная вакцина «Спутник», однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Препараты зарегистрировали в более чем 70 государствах.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин29 ноября сообщил о росте случаев заболевания ОРВИ и о сохранении высоких рисках заражения коронавирусом. Он напомнил, что лучший способ защиты от них — вакцинация.