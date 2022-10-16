Дальнейшие мутации ковида могут оказаться более опасными | 360°

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Дальнейшие мутации ковида могут оказаться более опасными

Глава РФПИ Дмитриев допустил возникновение более опасных дальнейших мутаций ковида

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Дальнейшие мутации ковида могут оказаться более опасными. Об этом предупредил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Дмитриев сказал об этом в документальном фильме, показанном на телеканале «Россия 24». Он отметил, что многих людей расслабило то, что первый вариант «омикрона» был довольно слабый. Текущий вариант ВА.5 Дмитриев назвал гораздо более опасным. Этот вариант расположился «фактически посередине между „дельтой“ и первым „омикроном“».

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Он выразил надежду на то, что дальнейшие мутации будут приводить к ослаблению вируса.

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«Но пока история распространения вируса показала, что это может быть и не так. Поэтому мы должны быть готовы к новым более опасным мутациям», — сказал глава РФПИ.

По последним данным, в России за сутки выявлено 13 384 новых случая ковида. Врачи напоминают о необходимости соблюдать простейшие меры профилактики коронавируса. При плохом самочувствии важно не заниматься самолечением и вызывать врача, а также вакцинироваться и часто мыть руки. Прививка поможет избежать осложнений и тяжелого течения заболевания.

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