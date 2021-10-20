Названы ежедневные траты на борьбу в COVID-19 в России

При всплеске заболеваемости коронавирусом Россия ежедневно тратит 3,6 миллиарда рублей в день. «В обычной обстановке» противостояние инфекции обходится государственной казне в два миллиарда рублей.

Об этом в ходе открытого диалога в Совете Федерации сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Перед правительством стоит задача сохранить плановую медицинскую помощь на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

«Потому что действительно, люди у нас не перестают болеть и другими болезнями. Здесь ни в коем случае нельзя меньше внимания обращать на лечение иных, не связанных с ковидом, болезней», — цитирует министра «Интерфакс».

Силуанов сообщил о предложении, подготовленном Минфином и Минздравом России. В нем оговаривается необходимость выделения дополнительных средств на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2021 году. Речь идет о 56 миллиардах рублей. В ближайшее время правительство рассмотрит это предложение.

В текущем году бюджет уже дополнительно выделял на поддержание российского здравоохранения более 80 миллиардов рублей.

Эпидемическую обстановку в России сейчас сильно осложнил сезонный рост заражения ОРВИ и прочими респираторными болезнями. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.