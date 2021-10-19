Собянин рассказал об ухудшении эпидемиологической обстановки в Москве из-за ОРВИ

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в российской столице. Он отметил, что эпидемиологическую обстановку сейчас сильно осложнил рост заражений ОРВИ и другими респираторными болезнями.

«Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а ее пик пришелся на декабрь. Но при всей внешней схожести осени 2020 и 2021 годов — между ними есть важные различия», — написал градоначальник в своем блоге.

Собянин отметил, что серьезного роста заболеваемости ОРВИ и другими инфекциями год назад в Москве не фиксировалось. Из-за этого сейчас сложилась более сложная ситуация. С ней борются новыми ограничениями.

В то же время, мэр отметил, что массовая вакцинация в Москве продолжается, и уже удалось сформировать определенную прослойку людей с устойчивым иммунитетом к COVID-19.

Новые ограничения вводятся в Москве с 25 октября. Мэр постановил перевести 30% работников из коллективов на удаленку. Дистанционно работать необходимо будет всем, кто старше 60 лет или страдает от хронических болезней. Исключением остаются те, чье присутствие на рабочем месте критически важно, а также люди с иммунитетом.