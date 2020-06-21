27 тысяч медиков мобилизованы на борьбу с COVID-19 в Подмосковье

В Московской области 27 тысяч медицинских работников оказывают помощь пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией нового типа. Всего в регионе работают 24,5 тысяч врачей и 48 тысяч сотрудников, относящихся к среднему медицинскому персоналу.

Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. Текст заявления опубликован на сайте Мособлдумы. По словам Голубева, медработники обеспечены необходимыми средствами защиты. Их запас составляет более одного месяца.

«В Московской области для лечения COVID-19 было задействовано 62 медорганизации. Всего было развернуто 15,9 тысячи коек, в том числе 7,9 тысячи с кислородом и более тысячи реанимационных с ИВЛ. Норматив для приема больных с этой инфекцией в области выполнен на 102%», — сообщил председатель думского комитета.

Голубев уточнил, что есть еще резерв на 13,9 тысяч коек, из них 6,1 тысячи с кислородной подводкой и 963 реанимационные с аппаратами ИВЛ.

В День медицинского работника представители регионального отделения партии «Единая Россия» Московской области поздравили врачей, которые во время пандемии коронавируса работали в инфекционных центрах.