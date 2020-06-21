Подмосковных врачей поздравили с Днем медицинского работника

Представители регионального отделения партии «Единая Россия» Московской области поздравили врачей, которые во время пандемии коронавируса работали в инфекционных центрах. Так политики присоединились к Дню медицинского работника.

Накануне и в сам День медицинского работника по всему Подмосковью региональное отделение партии вместе с активистами, сторонниками и молодогвардейцами провели торжественные мероприятия и праздничные программы.

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов вручил врачам из городского округа Реутов награды Московской областной думы.

«С первых дней пандемии „Единая Россия“ поддерживает медиков и людей, оказавшихся в трудной ситуации из-за пандемии. Уже почти три месяца в Подмосковье действует акция „Спасибо врачам“. Партия направляет все имеющиеся ресурсы на оказание помощи — и человеческие, и финансовые», — сказал он.

Медиков также поздравили главы муниципалитетов, местные лидеры общественного мнения, депутаты разных уровней, общественные активисты и волонтеры.

Врачей из Подмосковья поздравили с Днем медицинского работника

Певец Денис Майданов выступил в преддверии праздника для врачей нового госпиталя в Солнечногорске. А глава городского округа, секретарь местного отделения Партии Владимир Слепцов передал медработникам сладкие подарки.

У лечебного корпуса Дубненской городской больницы прошел праздничный концерт. Перед коллективом выступили агитбригады Домов культуры. Они исполнили музыкальные произведения по программе, утвержденной самими медицинскими работниками.

В Богородском городском округе секретарь местного отделения «Единой России» Олег Карцов и партийные активисты вручили награды и подарочные косметические наборы врачам ЦРБ стационара № 2, перепрофилированного под коронавирусных пациентов.

Депутат Московской областной думы Евгений Аксаков и глава, секретарь местного отделения партии Артур Болотников вручили медикам продуктовые наборы. Они поздравили сотрудников Воскресенской первой районной больницы.

Кроме того, в Серпуховском городском округе глава и секретарь местного отделения «Единой России» Юлия Купецкая наградила медиков благодарственными письмами и подарила им бытовую технику. Также она пришла с поздравлениями в Серпуховский родильный дом, больницу имени Семашко и детское поликлиническое отделение ЦРБ.

Медикам вручили почетные грамоты

А в Люберецком городском округе подготовили концертную программу, в рамках которой выступили творческие коллективы. Медиков также наградили медалями и благодарственными письмами. Их вручили секретарь местного отделения партии Владимир Ружицкий и депутат Московской областной думы Игорь Коханый.

Члены регионального отделения партии «Единая Россия» собрали взносы и благотворительные пожертвования на 12 миллионов рублей. Эти средства понадобились для помощи медикам. Основная часть финансов ушла на закупку средств индивидуальной защиты для станций скорой помощи Московской области и медицинских работников.

Источник фото: телеканал «360»

Всего в Московской области с коронавирусом борются около 22 тысяч врачей и медсестер.