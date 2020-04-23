COVID-19 предложили лечить гелием

Новый метод лечения коронавирусной инфекции начали испытывать в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. С COVID-19 медики пробуют бороться с помощью гелия. Процедуру сравнили с посещением сауны.

В департаменте здравоохранения Москвы напомнили об особом свойстве газа, которое объясняет эффективность его применения при лечении острых легочных заболеваний. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Гелий нормализует газовый состав крови и восстанавливает кислотно-щелочное равновесие», — подчеркнули в депздраве.

Газ способен предотвратить кислородное голодание, что станет ранней профилактикой связанных с COVID-19 осложнений.

Сама технология лечения экспериментальная: пациента попросят 15 минут подышать подогретым до 92 градусов гелием через специальный аппарат. Это окажет благотворное влияние на кровоток в легких.

«Снижается сопротивление дыхательных путей, происходит расслабление гладкой мускулатуры», — уточнили специалисты.

При такой температуре активность вируса может снизиться, а дискомфорта пациенту это не доставит. Процедура чем-то похожа на посещение сауны, где человек тоже вдыхает горячий воздух. Кроме того, благодаря гелию улучшится кровоснабжение и микроциркуляция в различных тканях организма.

«Что крайне важно, поскольку нарушение микроциркуляции — одна из основных причин смертности от коронавируса», — заключили в департаменте.

Аппарат для гелиевой терапии уже испытывают в Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в тестовом режиме. Разработали устройство в России, и им уже заинтересовались в 10 странах.

Число зараженных коронавирусом в РФ уже превысило 62 тысячи человек. За сутки COVID-19 подтвердили у 4,7 тысячи россиян.