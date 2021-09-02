Попова допустила рост заболеваемости COVID-19 осенью

Заболеваемость COVID-19 в России может вырасти в осенний период. В силу вступят эпидемиологические законы — люди вернулись из отпусков, а дети пошли в школу.

Рост случаев заражения коронавирусной инфекцией допустила в интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это эпидемиологические законы. <…> Люди возвращаются из отпусков, дети — в школу, собираются трудовые коллективы… И, конечно, собираясь, обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но вирусной информацией», — сказала она.

Подобный обмен, подчеркнула Попова, приводит к увеличению числа заболеваний во всех коллективах. Специалисты обычно фиксируют его во второй декаде сентября и привыкли к такой ситуации. Рост обеспечит и COVID-19 как респираторная инфекция.

«Но опять же, если мы не будем привиты», — уточнила глава Роспотребнадзора.

В России, добавила она, наблюдают плавное снижение заболеваемости ковидом пятую неделю. Показатель не превышает 5-7% от недели к неделе.

«У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение», — сказала Попова.

Более интенсивно заболеваемость снижается в тех регионах, где вакцинацию прошли более 60% взрослого населения. В восьми субъектах РФ специалисты еще фиксируют рост случаев COVID-19. В стадии снижения находятся 47 регионов.

В российских школах от COVID-19 привились почти 70% педагогов.