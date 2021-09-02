Власти направят резервные средства на создание лабораторий ускоренной диагностики COVID-19

В России планируют создать лаборатории ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Дополнительные средства на эти цели выделят из резервного фонда.

Вопрос обсудят на заседании правительства 3 сентября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Деньги направят Роспотребнадзору в 2021 году.

Предполагается, что финансирование получат подведомственные ему организации для обеспечения «мероприятий, направленных на предупреждение распространения вновь появляющихся инфекций».

Принятие проекта, считают в правительстве, «позволит создать в субъектах РФ на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора ПЦР-центры, центры секвенирования и комплекс лабораторий для проведения ускоренной диагностики инфекционных заболеваний, включая COVID-19».

Средства также направят на дополнительное оснащение центров гигиены и эпидемиологии, подразделений санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу.

В России пока что основным штаммом коронавируса, который распространяется по стране, остается «дельта».