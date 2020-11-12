COVID-19 нашли у кузбасского медика после первой дозы вакцины

В России произошел еще один случай заражения коронавирусом среди привитых медиков. Инфекцию подхватил медицинский работник в Кузбассе. Ему успели ввести только первую дозу вакцины «Спутник V».

Первый заместитель главы регионального Минздрава Елена Зеленина уточнила, что COVID-19 выявили на пятые-шестые сутки после введения препарата. Слова представителя ведомства привело РИА «Новости».

«Говорить о том, что это связано непосредственно с вакцинацией, с учетом инкубационного периода, скорее всего, не представляется возможным», — подчеркнула на брифинге по эпидемической ситуации Зеленина, допустив «просто совпадение».

Иммунитет у тех, кто привился от коронавируса, напомнила замминистра, начинает формироваться уже после первой прививки. Для того, чтобы он выработался окончательно, необходима вторая доза.

Накануне выяснилось, что после первой дозы вакцины «Спутник V» COVID-19 обнаружили у трех алтайских медиков. Главный эпидемиолог региона сказал, что врачи уже были заражены во время прививки, но тест этого не показал.