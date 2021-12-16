Центр Гамалеи призвал готовиться к распространению в России штамма «омикрон»

Распространение в России штамма «омикрон» имеет высокую вероятность. Так полагает замглавы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

«По тем данным, которые поступают из-за рубежа, в Лондоне, в Норвегии, в Лондоне имею в виду, в Великобритании, уже до 40% случаев — это новый штамм „омикрон“, поэтому напряженность с COVID-19 не спадает», — заявил он телеканалу «Россия 24».

По его мнению, важно вовремя отреагировать законодателям, чтобы обеспечить безопасность граждан России перед новой угрозой.

Логунов подчеркнул, что в настоящий момент люди живут в напряженный эпидемический период.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о том, что «омикрон»-штамм крайне быстро распространяется. Об этом заявил специальный представитель ВОЗ Дэвид Набарро, добавив, что только удача поможет избежать увеличения смертности.

По его словам, количество выявляемых случаев заражения этим штаммом удваивается каждые два-три дня.

По последнем данным организации, в мире подтвердились 270 791 973 случая заражения коронавирусом, 5 318 216 человек умерли.