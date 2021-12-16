Число заразившихся коронавирусом в Москве подскочило почти на 1 тысячу за сутки

За последние сутки в России подтвердились 28 486 новых случаев коронавируса. Это чуть больше, чем накануне. При этом в Москве за 24 часа число заболевших увеличилось почти на тысячу.

Если 15 декабря в столице зафиксировали 2459 случаев, то 16 декабря — уже 3322. На втором месте по числу заболевших Санкт-Петербург(+1992), на третьем — Московская область (+1262).

При этом за сутки в стране выздоровели 37 155 пациентов, скончались 1133. С начала пандемии ковидом в России заболели 10 131 646 человек, поправились — 8 876 788, умерли — 294 024.

В Московской области с начала пандемии сделали 13 557 913 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В РФ продолжатся кампания по вакцинации от коронавируса. Любой желающий совершенно бесплатно может привиться российским препаратом. По последним данным, первый компонент получили 74 189 385 человек, полностью вакцинировались — 67 260 355. Общий коллективный иммунитет составляет 55,7%.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения забила тревогу из-за «омикрон»-штамма. Ее спецпредставитель Дэвид Набарро заявил, что эта мутация очень быстро распространяется. По его мнению, удача поможет избежать увеличения смертности.