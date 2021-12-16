В ВОЗ заявили об удвоении числа заражений «омикроном» каждые 2-3 дня

Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о том, что «омикрон»-штамм крайне быстро распространяется. Об этом заявил специальный представитель ВОЗ Дэвид Набарро, добавив, что только удача поможет избежать увеличения смертности.

По его словам, количество выявляемых случаев заражения этим штаммом удваивается каждые два-три дня. Об этом написал «Интерфакс».

Набарро отметил, что ранее никогда не был так обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса, как сейчас. Он заявил, что только удача поможет избежать увеличения смертности от ковида.

«Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — сказал спецпредставитель ВОЗ.

По последнем данным организации, в мире подтвердились 270 791 973 случаев заражения коронавирусом, 5 318 216 человек умерли.

Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что «омикрон»-штамм коронавируса создали искусственно и что он вобрал в себя различные мутации уже известных вариантов вируса. Однако с ним не согласились коллеги из Центра имени Гамалеи. Российский вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре «360» заявил, что такие высказывания являются фейком.