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    16 декабря 2021, 10:58

    В ВОЗ заявили об удвоении числа заражений «омикроном» каждые 2-3 дня

    Наза Салех Захи

    Всемирная организация здравоохранения располагает информацией о том, что «омикрон»-штамм крайне быстро распространяется. Об этом заявил специальный представитель ВОЗ Дэвид Набарро, добавив, что только удача поможет избежать увеличения смертности.

    В ВОЗ заявили об удвоении числа заражений «омикроном» каждые 2-3 дня

    По его словам, количество выявляемых случаев заражения этим штаммом удваивается каждые два-три дня. Об этом написал «Интерфакс».

    Набарро отметил, что ранее никогда не был так обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса, как сейчас. Он заявил, что только удача поможет избежать увеличения смертности от ковида.

    «Я полагаю, что в ближайшие недели появится весьма серьезная проблема», — сказал спецпредставитель ВОЗ.

    По последнем данным организации, в мире подтвердились 270 791 973 случаев заражения коронавирусом, 5 318 216 человек умерли.

    Ранее вирусолог Петр Чумаков предположил, что «омикрон»-штамм коронавируса создали искусственно и что он вобрал в себя различные мутации уже известных вариантов вируса. Однако с ним не согласились коллеги из Центра имени Гамалеи. Российский вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре «360» заявил, что такие высказывания являются фейком.