Испытания назального варианта вакцины «Спутник V» проведут в Москве

В России ученые разработали назальную форму вакцины «Спутник V». Три фазы испытаний препарата планируется провести в Москве.

«Мы исследуем новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма „Спутника V“, которая формирует иммунитет в зоне носоглотки», — написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словом мэра, данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но будет полезен как дополнительная форма защиты.

Ранее Сергей Собянин объявил о начале исследований вакцины «Спутник Лайт». Они пройдут в Москве — на базе десяти городских поликлиник. Принять участие в них может любой желающий россиянин, который не проходил вакцинацию «Спутником V». Записаться в качестве волонтера можно на сайте mos.ru.

Вакцина «Спутник Лайт» отличается от основной версии количеством уколов. Это однофазный препарат. Иммунитет после укола начнет формироваться через неделю после вакцинации. Максимально высоким он будет через четыре недели с момента визита к врачам и сохранится на пять месяцев.