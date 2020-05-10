Число зараженных коронавирусом официально превысило 4 млн человек

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4 миллиона 20 тысяч человек. Более 1,3 миллиона выздоровели. По количеству выявленных случаев болезни и числу смертей лидируют США. Там зарегистрированы 1,3 миллиона заболевших и почти 79 тысяч смертей.

Далее по количеству зараженных идут Испания (223 тысячи), Италия (218 тысяч), Великобритания (216,5 тысячи), Россия (почти 199 тысяч), Франция (около 177 тысяч) и Германия (171 тысяча).

Китай, в котором началась вспышка коронавирусной пневмонии, опустился на 11-е место с почти 84 тысячами случаев коронавируса.

По данным на утро 9 мая, в России зарегистрировали 198,6 тысячи больных с COVID-19, из них 1827 умерли, около 32 тысяч выздоровели. За следующие сутки в Москве погибли еще 58 пациентов с коронавирусом.