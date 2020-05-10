За сутки в Москве умерли 58 пациентов с COVID-19

Столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще 58 человек с подтвержденным диагнозом пневмония, получивших положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию.

По данным штаба, общее число жертв инфекции в столице выросло до 1 068 человек. С начала распространения заболевания в Москве было выявлено 104 189 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели — 12 779 пациентов.

За последние сутки в 84 регионах России было выявлено 10 817 новых случаев заболевания. Число заразившихся инфекцией достигло 198 676 человек, из них умерли 1 885 пациентов.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в ходе первого этапа отмены запретительных мер из-за коронавирусной инфекции, россияне получат возможность гулять с детьми и заниматься спортом на улицах.