    10 мая 2020, 00:56

    За сутки в Москве умерли 58 пациентов с COVID-19

    Анастасия Кукова

    Столичный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о смерти еще 58 человек с подтвержденным диагнозом пневмония, получивших положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию.
    За сутки в Москве умерли 58 пациентов с COVID-19

    По данным штаба, общее число жертв инфекции в столице выросло до 1 068 человек. С начала распространения заболевания в Москве было выявлено 104  189 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели — 12  779 пациентов.

    За последние сутки в 84 регионах России было выявлено 10  817 новых случаев заболевания. Число заразившихся инфекцией достигло 198  676 человек, из них умерли 1 885 пациентов.

    В Роспотребнадзоре сообщили, что в ходе первого этапа отмены запретительных мер из-за коронавирусной инфекции, россияне получат возможность гулять с детьми и заниматься спортом на улицах.