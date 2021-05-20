Число заражений коронавирусом в России подскочило выше 9 тысяч за сутки

За минувшие сутки в России еще 9232 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщили на сайте оперштаба по борьбе с ковидом.

Накануне сообщалось о 7920 заразившихся. Общее число заражений, выявленных в России с начала пандемии, достигло 4 974 908. Из них 4 591 770 человек выздоровели.

За среду из больниц выписали еще 9 983 пациента. При этом 396 человек умерло. Общее число жертв ковида в России возросло до 117 361.

Лидером по суточному приросту заражений остается Москва. Там зафиксировали еще 3312 случаев инфекции. На втором месте Санкт-Петербург, где 791 человек сдал положительный тест на коронавирус. Третье место занимает Подмосковье, где за прошедшие сутки заразились 727 человек. Роспотребнадзор Московской области сообщил, что в регионе за все время с начала пандемии сделали уже 7 816 493 ПЦР-тестов на коронавирус.

Минздрав ранее анонсировал скорое поступление в гражданский оборот четвертой российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Глава ведомства Михаил Мурашко сообщил, что это произойдет примерно через три недели.