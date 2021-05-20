Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» поступит в гражданский оборот примерно через три недели. Об этом объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Поступление вакцины „Спутник Лайт“ в гражданский оборот ожидается через три недели», — передал «Интерфакс» слова Мурашко.

Во вторник, 18 мая, президент Владимир Путин анонсировал скорый выпуск в гражданский оборот однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», после того как ее 6 мая зарегистрировали в России. По информации вице-премьера России Татьяны Голиковой, вакцина предназначена для жителей от 18 до 60 лет.

Ранее ФАС уже согласовала предельную отпускную цену на вакцину «Спутник Лайт». Она составит 342,36 рубля.

Разработчиками однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» стал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат создали на основе аденовируса 26-го типа. В Министерстве здравоохранения сообщали, что препарат собираются применять для вакцинации переболевших COVID-19 более полугода назад.

Сейчас в России в гражданский оборот запущены три двухкомпонентные вакцины. Это «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» и «КовиВак», произведенная Центром имени Чумакова.