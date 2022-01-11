Число заражений коронавирусом в Москве за сутки возросло почти в 2 раза

В России за минувшие сутки выявили еще 17 525 случаев заражения коронавирусом. Общее число всех заболевших за время пандемии достигло 10 684 204, сообщили на сайте оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Накануне сообщалось, что по всей России за предыдущие сутки выявили 15 830 случаев заражения. Несмотря на некоторое улучшение ситуации, в Москве показатель серьезно подскочил. Если вчера в столице сообщали о 2778 положительных тестах, то ко вторнику это число поднялось до 4635.

На втором месте по количеству новых случаев заражения — Санкт-Петербург. Там коронавирус обнаружили еще у 1512 человек. В Московской области зафиксировали 855 заражений.

В Подмосковье с начала пандемии сделали 14 192 240 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За прошлые сутки в России от ковида умерли еще 783 человека. Общее число летальных исходов за время пандемии достигло 317 687.

Зато 25 216 пациентов выздоровели. Всего ковидом в России уже переболели 9 732 018 человек.

Ранее сообщалось, что в США за сутки зафиксировали 1,13 миллиона новых случаев заражения, что стало мировым рекордом.