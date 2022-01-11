США установили мировой рекорд по случаям коронавируса за сутки

В США за сутки выявили 1,13 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на свои подсчеты сообщило Reuters.

Показатель прироста заболевших в Соединенных Штатах за понедельник стал самым высоким среди всех стран мира. Ситуация обострилась на фоне распространения штамма «омикрон». Признаков замедления темпов заболеваемости не наблюдается, отметило агентство.

Прошлый антирекорд тоже принадлежал США. Его зафиксировали в начале января, когда за сутки выявили более миллиона случаев заражений.

Также в США зафиксировали рекордное количество госпитализаций за сутки. В больницу с ковидом положили 135 500 человек.

Всего в США, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, COVID-19 перенесли уже более 60 миллионов человек.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщила, что с начала пандемии в мире выявлено более 305 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами ковида стали почти 5,5 миллиона человек. Ранее в ВОЗ также усомнились в существовании гибридного штамма «дельтакрон».