Число выявленных в России случаев COVID-19 приблизилось к 7 млн

За сутки российские медики выявили 18 780 новых случаев ковида в 85 регионах. Общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в стране выросло до 6 993 954. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня от COVID-19 умерли 796 человек. С марта прошлого года болезнь унесла 186 407 жизней. Выздоровели за сутки 18 737 заразившихся, всего - 6 255 475.

В рейтинге регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев без изменений: на первом месте — Москва (+1549), на втором — Санкт-Петербург (+1494), на третьем — Московская область (+756).

Эпидемическая ситуация в России резко ухудшилась в начале июня. После очередной вспышки коронавируса региональные власти ввели жесткие ковидные ограничения, чем в два раза ускорили ход масштабной вакцинации. К осени обстановка начала стабилизироваться. Накануне врач-инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал новый подъем заболеваемости COVID-19 в ближайшие три-четыре недели. По его словам, коронавирус полностью не исчезнет никогда, а вспышки будут происходить один-два раза в год.