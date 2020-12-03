Число выявленных случаев COVID-19 за сутки резко подскочило в России

Заболели россияне из 85 регионов. Без клинических проявлений болезнь протекает у 5988 человек. Это 21,3% от числа новых заразившихся.

Больше всего случаев в Москве. Там суточный прирост составил 7750 человек. В Санкт-Петербурге COVID-19 подтвердился у 3392 человек, в Подмосковье — у 1193 местных жителей.

К 3 декабря Московская область провела 4 208 622 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Работа проводится на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», на базе лабораторий государственных медицинских организаций. Здоровых людей обследуют на базе негосударственных лабораторий.

За последние сутки в стране выздоровели 29 502 пациентов. Жертвами болезни стали 554 человек. За все время эпидемии коронавируса заразились 2 375 546 россиян. Темп прироста составляет 1,2%.

Президент России Владимир Путин объявил, что в конце следующей недели в стране начнется массовая вакцинация медиков и педагогов. Прививки будут добровольными. Сделать их можно бесплатно. Объем первой зарегистрированной в мире вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов доз через несколько дней.

Вакцинация проходит в два этапа с разницей в 21 день. Спустя еще месяц пациенты должны проверить, появились ли у них антитела и иммунитет. Вакцинация разрешена россиянам от 18 до 60 лет. Первые дозы «Спутника V» уже поступили в Подмосковье.