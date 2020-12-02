Учителей и врачей начнут прививать от коронавируса на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе. Прививки будут бесплатными и добровольными.

Президент отметил, что массовая вакцинация врачей и учителей может начаться в России уже в конце следующей недели. Он подчеркнул, что промышленность страны готова к началу всеобщей вакцинации от коронавируса. Уже в ближайшие дни объем первой зарегистрированной вакцины «Спутник V» достигнет двух миллионов доз.

«Это дает возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию. Конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачи и учителя. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы мы в конце следующей недели уже приступили к этой масштабной вакцинации», — поручил Путин вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Она рассказала, что людям будут делать прививки препаратом «Спутник V». При этом вакцинация будет бесплатной и добровольной. Голикова предложила Путину сперва доложить о готовности к началу вакцинации, а только потом вводить ее. Однако президент велел сразу начинать работу.

«Вы и так каждый день докладываете, давайте мы начнем работу», — сказал он.

Татьяна Голикова также отметила, что ситуация с наличием в стране специализированных коек для ковидных пациентов, вероятно, «зафиксировалась». При этом число свободных коек начало расти — во многом это связано с открытием новых ковидных госпиталей по всей стране и выделением средств на покупку лекарств для пациентов, которые лечатся амбулаторно.