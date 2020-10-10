Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки стало рекордным с начала пандемии

За минувшие сутки в России выявили 12 846 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Это рекорд за все время пандемии. Выздоровел за сутки 6781 человек, скончались — 197.

За все время пандемии коронавирус подтвердился у 1 285 084 россиян. Вылечились за этот период 1 016 202 пациента, а погибли — 22 454.

Об этом на своем сайте сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Среди городов по выявлению новых случаев заболевания за последние сутки первое место занимает Москва — 4105. Следом идет Московская область с 416 заболевшими, тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург. Там выявили 501 новый случай.

На последнем месте в списке находятся Ненецкий и Чукотский автономный округ. В первом регионе зарегистрировали шесть зараженных за последние 24 часа, а во втором — один.

По данным оперштаба, всего проведено 50,3 миллиона тестов на новый вирус.

Ранее Сергей Собянин сравнил количество новых случаев заражения коронавирусом с показателями апреля. Кроме того, он отметил, что растет количество тяжелобольных пациентов.