Число тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией выросло, увеличилась и смертность от этого заболевания. При этом количество новых случаев заболевания COVID-19 вышло на уровень апреля.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество вновь выявленных больных коронавирусом вышло на уровень четырех тысяч, это значения, сопоставимые с самыми большими значениями в апреле», — отметил он.

Ранее Собянин заявил, что следующая неделя станет решающей в вопросе введения ограничений в столице. Если получится обеспечить соблюдение тех мер, которые уже действуют, то появится шанс избежать ужесточения нежелательных ограничений.

При этом успокоил москвичей, которые боялись повторения весеннего локдауна. Он отметил, что в столице не планируют ничего закрывать, потому что такое решение может стать последним шагом для экономики.

Мэр столицы подчеркнул, что среди выявленных случаев COVID-19 в Москве почти половина — пациенты старше 65 лет. За последние сутки в России зафиксировали 12 126 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 201 человек скончался. В Москве выявили 3701 новый случай, из них 1001 пациента госпитализировали. Сейчас в столичных больницах на ИВЛ находятся 250 человек.