Число случаев заражения коронавирусом в России вновь снизилось | 360°

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Число случаев заражения коронавирусом в России вновь снизилось

Медики сообщили о 20 571 новом случае заражения коронавирусом в России

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По состоянию на 11:00 (по московскому времени) 8 октября медики зафиксировали снижение случаев заражения коронавирусом в России за сутки. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

По данным ведомства, за последние 24 часа по всей стране выявлен 20 571 случай заражения коронавирусом. Вчера этот показатель за аналогичный период достиг отметки в 22 268 человек. Снижение случаев заражения продолжается с 5 октября.

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При этом суточное количество госпитализаций с таким диагнозом ненамного увеличился. 8 октября в больницы страны поступили 2174 пациента с положительным тестом на коронавирус. При этом за прошлые 24 часа оперштаб сообщал о 2025 случаях госпитализаций в России.

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По данным ведомства, 8 октября зафиксировано 38289 случаев выздоровления по всей стране. Этот показатель снижается начиная с 4 числа.

Также оперштаб поделился данными о летальных исходах заражения коронавирусом. По информации ведомства, по всей стране зафиксировано 106 случаев смертей от последствий инфицирования.

При этом ранее стало известно, что Росстат решил прекратить публикацию оперативных данных смертности от COVID.

Коронавирус в России и в мире

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