Число выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки снова побило рекорд

В России за минувшие сутки выявили 17 906 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве зафиксировали 9120 заразившихся, что стало новым максимумом по суточному приросту в столице. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с ковидом.

Общее число всех выявленных в России случаев инфекции достигло 5 299 215. Из них 4 861 343 человека выздоровели.

За минувшие сутки умерли 466 пациентов с коронавирусом. Общее количество жертв за все время пандемии достигло 128 911 человек.

Суточный прирост продолжает бить рекорды в Москве. Еще накануне сообщалось, что в столице заражение выявили у 9056 человек, что стало абсолютным рекордом с начала эпидемии. По итогам пятницы в Москве показатели вышли на новый максимум — выявили 9120 новых случаев заражения.

На втором месте по приросту заболевших — Московская область, где выявили 1456 новых случаев заражения.

На третьей строчке — Санкт-Петербург, где накануне положительный тест на коронавирус получили еще 996 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу сообщил, что почти у 90% новых заболевших в столице выявили индийский штамм коронавируса.