Число выявленных случаев коронавируса упало ниже 20 тысяч впервые за долгое время

Коронавирус не отдыхал и в новогоднюю ночь. За последние сутки 2021 года прирост эпидемии составил в России 19 751 человек, рассказал оперштаб.

Скончались при этом 847 человек, включая 67 в столице. Впрочем, выздоровевших существенно больше — 33 144 человека. В Москве поправились после болезни 2358 пациентов, в Иркутской области — 2311, в Омской области — 2468.

Всего за все время пандемии заразились разными штаммами коронавируса 10 519 733 человек. Он унес жизнь 309 707 человек, при этом 9 497 063 все же выздоровели. Впервые с конца сентября зарегистрировали менее двадцати тысяч случаев COVID-19 за сутки.

Меньше всего заболевших за отчетный период на Чукотке — два, в Ненецком АО — пять человек, Туве — 13, Магаданской области — 14.

Как сообщил ВОЗ, число больных COVID-19 в мире превысило 281 миллион, умерли 5,4 миллиона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность процедуры вакцинации во время предновогоднего периода. «Наша задача — достучаться до каждого», — заявил он.