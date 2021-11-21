На новогодние праздники в Московскую область традиционно приезжают множество гостей из других регионов. Однако помешать массовым мероприятиям может пандемия. Чтобы спокойно встретить праздники, необходимо вакцинироваться, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В регионе уже началась подготовка к традиционному региональному фестивалю «Зима в Подмосковье». В округах начали заливать катки и готовить праздничное оформление. Каждый год фестиваль посещают большое количество жителей и гостей региона, однако помешать массовым гуляньям может коронавирус: коллективный иммунитет еще не достиг нужных значений, и в больницах до сих пор остаются тысячи людей.

Сейчас в регионе развернуты 12,5 тысячи коек — заняты 9,4 тысячи. Справиться с пандемией поможет только вакцинация — особенно важно сделать прививку пенсионерам.

«Я написал письмо старшему поколению, потому что угрозу в основном мы видим в этом возрасте. Наша задача — достучаться до каждого, найти способы, объяснить, уговорить человека, чтобы он сделал прививку, обезопасил себя и близких», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Пункты вакцинации в Подмосковье открыты в поликлиниках, МФЦ и торговых центрах. При этом в поликлиниках жители могут выбрать из четырех вакцин.