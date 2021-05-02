Смертность от ковида в Москве в марте выросла на 28%

Смертность от коронавируса выросла в марте в столице на 28%. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава Москвы.

«В марте в Москве зарегистрировано 13 061 смертей. Превышение смертности по отношению к марту прошлого года составило 2888 случаев», — заявили на сайте департамента.

Смертность от ковида в марте составила от 2,66% до 3,49% от общего числа умерших в столице. По данным пресс-службы, коронавирус в 2898 случаях стал основной или сопутствующей причиной летального исхода.

«Таким образом, смертность от коронавируса покрывает всю избыточную смертность», — пояснили в Депздраве.

Также медики отметили снижение смертности в марте по сравнению с февралем. Врачи зафиксировали в марте 215 летальных случаев. При этом коронавирус обостряет другие заболевания, способные привести к смерти. В марте 390 пациентов умерли от других причин, но при этом были заражены коронавирусом. Еще в 277 случаях ковид существенно повлиял на развитие основной болезни и появление летальных осложнений.