Число умерших от COVID-19 москвичей перевалило за тысячу

Оперативный штаб по коронавирусу в Москве сообщил о гибели еще 54 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки выздоровели и выписались 1032 человека.

Также в столице было выявлено 5846 новых случаев заражения COVID-19. Среди заболевших - 80% людей младше 65 лет. Наибольшее число случаев, 45,6%, пришлось на москвичей в возрасте 18-45 лет. С начала распространения инфекции в столице выявлено 98522 случая коронавируса, число выздоровевших достигло 10259 человек.

Власти Москвы продлили ограничительные меры до 31 мая. С 12 мая пропуска для передвижения по столице можно будет оформлять только на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77. Ранее москвичи могли для получения услуги воспользоваться СМС-сервисами, но они так и не стали востребованным каналом.