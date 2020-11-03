Число суточных заражений коронавирусом в России вновь превысило 18 тысяч

За последние сутки в России снова зафиксировали больше 18 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом более 23% из них не имеют клинических проявлений болезни.

Всего в 85 регионах за 24 часа обнаружили 18 648 случаев заболевания COVID-19. Теперь общее число заразившихся составляет 1 673 686 человек.

На первом месте по числу инфицированных снова Москва. Там за сутки коронавирусом заразились 5150 жителей. На втором месте Санкт-Петербург (944 инфицированных), на третьем — Московская область, где вирус нашли у 567 человек, сообщает оперативный штаб.

За сутки вылечился от COVID-19 51 331 человек. Больше всего — в Москве. Там избавиться от вируса смогли 3647 жителей города. После идет Иркутская область, где выздоровели 488 человек. В Санкт-Петербурге вылечились от COVID-19 484 жителя города. Общее количество россиян, перенесших коронавирус за все время пандемии, теперь составляет 1 251 364 человека.

Летальных исходов зафиксировано 355. За все время распространения вируса по России из-за него скончались 28 828 человек.

Ранее стало известно, что в Томской области откроется первый частый госпиталь для больных COVID-19. Открытие запланировано уже на 15 ноября.