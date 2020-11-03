Первый частный госпиталь для пациентов с коронавирусом откроют в Томской области

В Томской области в середине ноября откроют первый частный респираторный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Он будет рассчитан на 87 мест.

«Готовится к открытию респираторный госпиталь в Северном парке. Новое современное здание через пару недель будет готово принять первых пациентов. Заканчивается оснащение палат мебелью и медицинским оборудованием, ведется работа с поставщиками по приобретению и поставке лекарственных препаратов», — написала депутат Госдумы от Томской области, член комитета по охране здоровья и владелец компании Татьяна Соломатина, ее цитирует ТАСС.

Открытие госпиталя запланировано на 15 ноября. Будущей больнице уже выдали лицензию на оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Соломатина отметила, что госпиталь будет частным, но больные смогут получать помощь по ОМС.

Госпиталь будет работать в новом здании объединения «Здоровья». Изначально его планировали использовать как медицинский центр с поликлиникой.

В Томской области, по последним данным, выявили 12 756 случаев заражения коронавирусом. В последнее время число пациентов с COVID-19 возросло, из-за этого в медицинских учреждениях скопились очереди. Одному из пациентов даже предложили «сидячую» госпитализацию, поскольку коек на всех больных не хватало.