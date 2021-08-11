Число смертей от ковида вновь достигло рекордного уровня в России

В России за сутки врачи зафиксировали 21 571 случай заражения коронавирусом, выздоровели 20 067 пациентов. Погибли 799 человек, этот рекордный показатель в России фиксируют уже четвертый раз. Данные об этом появились на сайте оперштаба.

За время пандемии в стране коронавирусом заразились 6 512 859 россиян. Смогли выписаться и побороть болезнь 5 808 777 пациентов, умер 167 241 человек. Врачи сделали за это время 170,1 миллиона ПЦР-тестов.

В Москве за минувшие 24 часа коронавирус обнаружили у 2076 жителей — прирост составил 26,7%. Выздоровели 3222 пациента, погибли — 58, что на 4,9% меньше, чем вчера.

В Санкт-Петербурге число зараженных жителей увеличилось на 1804 за сутки — показатель почти не изменился за два дня. Выписались из больниц гораздо больше — 2031 пациент, скончались 43 человека — это на 12,2% меньше, чем сутки назад.

В Московской области медики выявили 1054 новых случая — это на 19,5% меньше, чем во вторник. За этот период выздоровели и выписались из больниц 2055 пациентов, умерли — 27, что на 6,9% меньше, чем день назад.

В Чукотском автономном округе заболели девять человек, в Ненецком автономном округе — 12.