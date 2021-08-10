Причины роста смертности в России объяснили в Госдуме

По данным Росстата, смертность в России в первой половине 2021 года выросла более чем на 16%. О том, с чем связаны такие цифры, рассказал первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, из-за перепрофилирования медицинских учреждений под коронавирусные госпитали некоторые больные не смогли получить своевременную помощь. Именно сердечники и хронические больные остались без возможности получать адекватное лечение.

«Это очень отрицательно влияет, это последствия так называемой оптимизации, которая работала до этого в течение почти 10 лет. Это общестрановая тенденция, в целом по России такие показатели. У нас избыточная смертность, и это связано напрямую с коронавирусом и теми побочными действиями коронавируса, его воздействиями на систему здравоохранения, на медицину», — заявил Тумусов.

Общее число умерших за два года превысило один миллион человек. В отдельных регионах рост смертности составил более 40%. В Москве показатель увеличился на 34,9%.