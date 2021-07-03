Число смертей от коронавируса за сутки в России снова побило рекорд

В России за минувшие сутки выявили 24 439 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимумом с 15 января. Об этом сообщили на сайте оперштаба.

Общее число всех случаев заражения, выявленных в России с начала пандемии, достигло 5 585 799. Из них 5 053 417 человек выздоровели. За прошедшие 24 часа вылечились 17 899 человек.

От ковида умерли еще 697 человек, что стало рекордным показателем по смертности за весь период пандемии. Общее количество скончавшихся достигло 137 262 человек.

Москва по-прежнему лидирует по суточному приросту заражений. В столице за прошлые сутки выявили еще 7446 инфицированных. На втором месте — Московская область, где еще 2596 человек получили положительный результат теста на коронавирус. На третьей строке Санкт-Петербурге. В городе на Неве инфекцию обнаружили еще у 1733 человек.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения в мире превысило 182 миллиона. Больше всего заразившихся выявили в США, Индии и Бразилии.