ВОЗ обновила статистику по коронавирусу

С начала пандемии число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 182 миллиона. По данным на 2 июля, 3,95 миллиона больных скончались. За предыдущие сутки выявили 361 тысячу новых заболевших, сообщили в ВОЗ.

Лидерами по количеству заражений остаются США (33,3 миллиона случаев), Индия (30,5 миллиона) и Бразилия (18,6 миллиона). В России зарегистрировали 5,6 миллиона больных.

По всему миру уже использовали 2,95 миллиарда доз вакцин от COVID-19.

По данным Института Джонса Хопкинса, собирающего официальную информацию по коронавирусу в онлайн-режиме, в мире зарегистрировали 183 миллиона заражений. При этом 3,96 миллиона пациентов скончались.

В России, согласно статистике, с июня идет новая волна заболеваемости. В день выявляют по 20 тысяч и более новых заражений. В США, где население в 2,3 раза больше, за сутки заболевают около 15 тысяч человек. Снижение заболеваемости произошло на фоне массовой вакцинации.

Ранее Минздрав России сообщил, что беременным можно прививаться «Спутником V». Вакцинация показана с 22 недель.