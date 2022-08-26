Число случаев коронавируса за сутки подскочило до максимальных значений середины марта

За сутки в России СОVID-19 подтвердился у 46 452 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Это максимальный показатель с 12 марта. Тогда в стране зафиксировали 48 154 заболевших.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировали в Москве (+7602), Санкт-Петербурге (+4435) и Московской области (+2879).

За истекшие 24 часа выздороветь удалось 33 709 пациентам. При этом умер 81 человек, что является максимумом с 4 июня.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России выявили 19 311 973 заражения. За это время вылечились 18 435 096 человек, скончались — 383 910.

Ранее замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что если число случаев заражения будет и дальше расти, то линейки в День знаний могут отменить, а учащихся перевести на дистанционное обучение.