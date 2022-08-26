Формат Дня знаний задумали изменить из-за ковида

Власти могут изменить формат проведения Дня знаний 1 сентября из-за распространения коронавируса, заявил Sputnik замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Коронавирус растет очень быстрыми темпами. Всего несколько недель назад было около трех тысяч новых случаев в день, а сегодня уже десятки тысяч по всей России. Такие цифры нас очень огорчают», — отметил парламентарий.

По его словам, если до 1 сентября ситуация не изменится, в регионах России школьников могут перевести на дистанционный формат обучения. При таком сценарии может измениться и формат проведения Дня знаний — придется отказаться от праздничных линеек.

Накануне в России зафиксировали почти 44 тысячи случаев заражения коронавирусом. Такая заболеваемость соответствует мартовским значениям. Больше всего заболевших выявили в Москве.

При этом академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что не стоит переживать из-за коронавируса. Он назвал рост заболеваемости ожидаемым из-за изменения погодных условий.