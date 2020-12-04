Число подтвержденных случаев коронавируса в России уменьшилось за последние сутки
Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. Всего в России за время пандемии новую инфекцию обнаружили у 2 402 949 человек, выздоровели за этот период — 1 888 752 пациента, умерли — 42 176. Медики за полгода провели 78,2 миллиона тестов.
Также по данным оперштаба на 4 декабря, лидировать по количеству зараженных продолжает Москва. За сутки в столице выявлено 6868 новых случаев, выздоровели — 6891, умерли — 77. На втором месте идет Санкт-Петербург. Там зафиксировали 3694 случаев, выписались из больниц 2437 пациентов, скончались 57 горожан. На третьем месте — Московская область. За последние 24 часа коронавирус нашли у 1223 человек, вылечились — 1120, погибли — 33.
Накануне в Московской области для пациентов открылись 36 пунктов по вакцинации от коронавируса в 16 городских округах. Сегодня их уже около 70.