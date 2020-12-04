Число подтвержденных случаев коронавируса в России уменьшилось за последние сутки

В России за последние сутки выявили 27 403 новых случаев заражения. Это на 2,6% меньше по сравнению с данными на 3 ноября. Также за минувшие 24 часа выздоровевших стало больше, чем заболевших, — 28 901 человек. Умерли за это время 569 пациентов.

Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. Всего в России за время пандемии новую инфекцию обнаружили у 2 402 949 человек, выздоровели за этот период — 1 888 752 пациента, умерли — 42 176. Медики за полгода провели 78,2 миллиона тестов.

Также по данным оперштаба на 4 декабря, лидировать по количеству зараженных продолжает Москва. За сутки в столице выявлено 6868 новых случаев, выздоровели — 6891, умерли — 77. На втором месте идет Санкт-Петербург. Там зафиксировали 3694 случаев, выписались из больниц 2437 пациентов, скончались 57 горожан. На третьем месте — Московская область. За последние 24 часа коронавирус нашли у 1223 человек, вылечились — 1120, погибли — 33.

Накануне в Московской области для пациентов открылись 36 пунктов по вакцинации от коронавируса в 16 городских округах. Сегодня их уже около 70.