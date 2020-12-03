Более 30 пунктов вакцинации от коронавируса заработали в Подмосковье

В Московской области для пациентов открылись 36 пунктов по вакцинации от коронавируса. Всего в регионе заработают 70 пунктов в 46 городских округах.

Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«Всего на территории Московской области подготовлено 70 пунктов вакцинации в 46 городских округах Балашиха, Бронницы, Видное (Ленинский), Волоколамск, Воскресенск, Дзержинский, Дмитров, Долгопрудный, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Истра, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Лобня, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Мытищи, Наро-Фоминск, Ногинск (Богородское), Одинцово, Озеры, Орехово-Зуево, Подольск, Протвино, Пушкино, Раменское, Реутов, Руза, Сергиев Посад, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Химки, Чехов, Шатура, Щелково», — уточнили в ведомстве.

Сейчас прием пациентов ведут 36 пунктов вакцинации в 16 городских округах. Они расположены в Видном, Воскресенске, Домодедове, Егорьевске, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Наро-Фоминске, Ногинске (Богородское), Одинцове, Подольске, Пушкине и Химках. Из них 34 пункта открылись 3 декабря.

За все время с начала вакцинации от коронавируса в регионе поставили 7044 доз вакцины, при этом пять тысяч уколов сделали 3 декабря.

«Уже привиты 1897 человек, из них: 1262 медика, 213 государственных и муниципальных служащих, 201 учитель, и девять сотрудников МФЦ», — отметили в Минздраве.