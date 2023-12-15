Здоровье 15 декабря 2023, 17:47 Число операций на позвоночнике в Москве выросло в пять раз Ракова заявила о пятикратном увеличении числа операций на позвоночнике в Москве Freepik

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За последние 25 лет в Москве в пять раз увеличилось число операций на позвоночнике. Одной из ведущих клиник по этому направлению является спинальный центр нейрохирургии позвоночника городской больницы № 67 имени Ворохобова, подчеркнула заммэра столицы Анастасия Ракова.

«При дегенеративных заболеваниях позвоночного столба количество операций увеличилось в 6,8 раза, при травме позвоночника и спинного мозга — в 4,8 раза, при онкологических заболеваниях спинного мозга и позвоночника — в 2,8 раза, при спондилитах — в 81 раз», — уточнила она.

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Ракова также добавила, что количество операций по поводу последствий травм позвоночника наоборот уменьшилось в 10 раз.

В городской клинической больнице № 67 имени Л. А. Ворохобова ежегодно проходят лечение свыше 80 тысяч пациентов. Для этого в больнице внедрили современные методики лечения в области травматологии, урологии, офтальмологии, а также эндокринной, абдоминальной и нейрохирургии. С 2013 года здесь провели более 10 тысяч высокотехнологичных операций.

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать результаты операций и успешное восстановление после нее врачи проведут футбольный матч со своими пациентами.