Общество 15 декабря 2023, 16:32 Футбольный турнир между врачами и пациентами пройдет в Московском спинальном центре Врачи сыграют против пациентов на футбольном поле спинального центра в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В Московском городском спинальном нейрохирургическом центре городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова пройдет футбольный турнир между врачами и пациентами, среди вылеченные олимпийские чемпионы и ветераны этого вида спорта СССР и России. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

«В центре провели уже более 800 успешных операций. Чтобы продемонстрировать блестящие результаты и возможности инновационной методики, врачи центра вместе со своими пациентами проводят спортивные соревнования», — сообщила она.

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Матч приурочили к десятилетнему юбилею медицинского учреждения. Он пройдет 15 декабря.

Это не первая игра в спинальном центре, добавила Ракова. Врачи и пациенты уже соревновались осенью на товарищеском турнире по баскетболу.