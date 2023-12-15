15 декабря 2023, 16:32
Футбольный турнир между врачами и пациентами пройдет в Московском спинальном центре
Врачи сыграют против пациентов на футбольном поле спинального центра в Москве
В Московском городском спинальном нейрохирургическом центре городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова пройдет футбольный турнир между врачами и пациентами, среди вылеченные олимпийские чемпионы и ветераны этого вида спорта СССР и России. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
«В центре провели уже более 800 успешных операций. Чтобы продемонстрировать блестящие результаты и возможности инновационной методики, врачи центра вместе со своими пациентами проводят спортивные соревнования», — сообщила она.
Реклама
Матч приурочили к десятилетнему юбилею медицинского учреждения. Он пройдет 15 декабря.
Это не первая игра в спинальном центре, добавила Ракова. Врачи и пациенты уже соревновались осенью на товарищеском турнире по баскетболу.
Футбол
Москва 2023
Анастасия Ракова
Реклама
Реклама