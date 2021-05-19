Число новых заболевших COVID-19 в России опустилось ниже 8 тысяч

В России за сутки коронавирусом заразились 7920 человек — на 3,2% ниже, чем вчера. Выздоровел за это время 9561 пациент, умерли — 390. Данные об этом на своем сайте опубликовал оперштаб.

Всего за время пандемии в стране новым вирусом заразились 4 965 676 россиян, побороли болезнь 4 581 787 человек, скончались 116 965 пациентов. Врачи сделали более 134 миллионов ПЦР-тестов.

В Москве за сутки медики выявили коронавирус у 2096 жителей — это почти на 14% меньше, чем день назад. Выздоровели 2663 пациента, погиб 61 заболевший — прирост составил 3,4%.

В Санкт-Петербурге за этот период коронавирусом заразились 784 человека — прирост составил 1,6%. Выздоровели и выписались 1427 пациентов, скончались — 37, что на 14% меньше, чем во вторник.

В Московской области коронавирусом за минувшие 24 часа заразились 697 жителей — это на 1,7% меньше. Выписались из больниц 555 человек, умерли — 13, что на 44,4% меньше, чем 18 мая.

В Чукотском автономном округе за сутки заразился один человек, в Ненецком автономном округе не выявили заболевших.