Дептранс Москвы опроверг сообщения о необязательном ношении перчаток в транспорте

Московский департамент транспорта опроверг информацию об отмене обязательного ношения перчаток в общественном транспорте. Требования к средствам защиты не изменились.

В управлении городским транспортом «Организатор перевозок» отметили, что штрафы за отсутствие перчаток в общественном транспорте сохранились. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» 18 мая.

«Мы руководствуемся требованиями Роспотребнадзора. По их рекомендациям носить маски и перчатки обязательно во всем общественном транспорте на протяжении всей поездки. Эти меры — вынужденные, и от их соблюдения напрямую зависит ситуация с вирусом в городе», — сообщил «Организатор перевозок».

В ведомстве отметили, что 1,8 тысячи сотрудников транспортного комплекса ежедневно проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров общественного транспорта. За отсутствие хотя бы одного средства защиты грозит штраф до пяти тысяч рублей.

В апреле в метро Москвы усилили проверки масок и перчаток на входе.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что осенью Россия не планирует вводить новый локдаун из-за коронавируса.